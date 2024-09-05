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Путин: Священный долг армии — выдавить противника из приграничья

10:27
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Это уже происходит

Владимир Путин прокомментировал события в приграничье. По словам президента, священный долг Вооруженных сил — сделать всё, чтобы выбросить противника с российской территории.

Отвечая на вопрос ведущей пленарной сессии Восточного экономического форума, президент рассказал, что цель противника заключалась в том числе в том, чтобы заставить Россию нервничать, суетиться, перебрасывать войска и остановить наступление на ключевых направлениях, в первую очередь, в Донбассе.

"У противника ничего не получилось. Наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника. Никаких действий по сдерживанию наступления не происходит", - сказал Путин.

Более того, заявил президент, Киев такими действиями ослабил себя на других направлениях, в результате чего наступление Вооруженных сил ускорилось.

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