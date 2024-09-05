ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Потери украинских войск могут привести к утрате боеспособности ВСУ

10:38
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Противник ослабил позиции в зоне СВО

Потери украинских военных чреваты разрушением фронта, они могут привести к утрате боеспособности, чего наша страна и добивается. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания ВЭФ во Владивостоке.

По словам российского лидера, противник ослабил позиции в зоне СВО. "Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Глава государства также рассказал о действиях группировок "Восток" и "Центр" в зоне проведения СВО. По его словам, ВС России ускорили наступательные операции.

"Давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении", - сказал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.