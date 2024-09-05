Путин: Потери украинских войск могут привести к утрате боеспособности ВСУ

Противник ослабил позиции в зоне СВО

Потери украинских военных чреваты разрушением фронта, они могут привести к утрате боеспособности, чего наша страна и добивается. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания ВЭФ во Владивостоке.

По словам российского лидера, противник ослабил позиции в зоне СВО. "Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Глава государства также рассказал о действиях группировок "Восток" и "Центр" в зоне проведения СВО. По его словам, ВС России ускорили наступательные операции.

"Давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении", - сказал президент.

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