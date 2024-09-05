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Путин назвал обстрелы Курской и Запорожской АЭС очень опасными терактами

10:54
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Президент предложил представить, что начнется в Европе, если Россия будет отвечать зеркально

Атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую и Курскую атомные электростанции – очень опасные террористические акты, заявил Владимир Путин. Президент России выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Российский лидер предложил присутствующим представить, что начнется в европейских странах, если Россия станет зеркально отвечать на обстрелы киевским режимом атомных электростанций. И что будет с этой частью Европы.

Российский лидер подчеркнул, что Украина, атакуя Курскую область и другие приграничные регионы, хотела отвлечь Вооруженные силы России от наступления в Донбассе. Россиян пытались заставить нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой. Но у противника ничего не вышло, ВС России стабилизировали ситуацию и начали выдавливать его с приграничных территорий, приводит слова Путина ТВЦ.

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