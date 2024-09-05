Россия не отказывается от мирного урегулирования

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом напомнил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент напомнил, что весной 2022 года договориться в Стамбуле с Киевом удалось, "в этом весь фокус". Однако Киеву дали команду не идти на подписание мирного соглашения, хотя украинскую сторону достигнутые тогда договоренности устроили.

Россия готова вести переговоры с Киевом не на основе "эфемерных требований", а на основе тех документов, которые были подготовлены в Стамбуле, подчеркнул Путин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что нужно садиться за стол переговоров без бумажек в виде так называемой "формулы" президента Украины Владимира Зеленского, если Запад действительно заинтересован в нормализации ситуации в Европе.

Служба внешней разведки России заявляла, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинских граждан, а главному спонсору киевского режима, Соединенным Штатам, безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы этот человек был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией.

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