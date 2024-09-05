Московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий

Вся страна объединилась для помощи жителям пострадавших регионов

Тысячам мирных жителей из приграничных районов пришлось покинуть свои дома. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, как помогают некоммерческие организации.

НКО оказывают вынужденным переселенцам психологическую помощь, организуют временное жилье, передают в пострадавший регион гуманитарные грузы. Вся страна объединилась для помощи жителям приграничных пострадавших территорий. Не остались в стороне и столичные НКО, многие из которых бросили все свои силы на поддержку пострадавшего региона.

С 7 августа представители благотворительного фонда "Банк еды “Русь”" работают в Курске в объединенном гуманитарном штабе вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей и Общероссийским народным фронтом.

Команда "Руси" отвечает за товары, логистику и работу склада. Туда поступают гуманитарные грузы со всей России — первые фуры приехали в Курск уже 8 августа. За все время жителям приграничных населенных пунктов и эвакуированным передали более 810 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Поставка грузов на склад идет каждый день. Там работают около 150 человек в три смены. Они круглосуточно принимают и разгружают фуры, сортируют грузы, формируют наборы — примерно пять тысяч в день. Каждый стандартизированный набор весит примерно 9–10 килограммов. В него входят продукты питания, вода, гигиенические принадлежности. Некоторые люди эвакуировались очень быстро и не успели собраться. Поэтому пострадавшим нужны одежда, постельное белье, бытовая химия, детское питание, памперсы. Денежные пожертвования на сайте фонда помогают закрыть срочные потребности и доставить грузы.

Из зоны опасности эвакуировали несколько интернатов: сотни бабушек и дедушек, а также людей с инвалидностью оказались без необходимых средств ухода и оборудования.

На призыв о помощи откликнулся фонд "Старость в радость". Организация закупает людям в пунктах временного размещения кровати, кресла-туалеты, ходунки, костыли, кресла-коляски, матрасы, одеяла, подушки, посуду, средства гигиены, белье, подгузники, пеленки, лекарства для ежедневного приема. Фонд уже оказал помощь региону более чем на семь миллионов рублей. Кроме того, в пунктах временного размещения очень нужны сиделки для ухода за ослабленными людьми. Фонд "Старость в радость" в том числе ищет и оплачивает помощников по уходу. Поддержать работу организации можно на сайте.

Задача благотворительной организации "Детские деревни SOS" — предоставить семьям, вынужденно покинувшим свой дом, безопасное место для проживания, оказать психологическую поддержку.

Организация помогает всем семьям, но в первую очередь — многодетным с приемными детьми — они наиболее уязвимы. В шести детских деревнях SOS есть все условия для кризисного размещения любой семьи, оказавшейся в особо тяжелом положении. Сейчас семья из 17 человек нашла безопасный кров в Детской деревне SOS Лаврово в Орловской области. Они выехали из горящей Суджи, покинув свой разбитый дом. Другую многодетную приемную семью, тоже из Суджи, состоящую из 15 человек, приютили в Детской деревне SOS Томилино на территории Люберецкого района Московской области. Большинство детей в этих семьях имеют ограничения по здоровью, некоторые — тяжелую форму инвалидности. Сейчас они получают максимальную профессиональную поддержку: разрабатывается план их реабилитации и адаптации в регионе.

Не все готовы оставить свои дома даже в опасной для жизни ситуации. Особенно трудно пожилым и малоподвижным, людям с тяжелыми заболеваниями и многодетным семьям.

Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" открыла срочный сбор средств и предметов первой необходимости для тех, кто остался в зоне вооруженного конфликта. Неравнодушные москвичи приносят консервы, чай, кофе, сахар, крупы, бытовую химию, средства по уходу за лежачими больными, детское питание, одеяла, подушки, постельное белье и многое другое, очень нужное людям, оказавшимся в беде. На сегодняшний день организация собрала и готова передать более 20 тонн гуманитарных грузов для жителей Курской области. Первая машина приехала в регион в пятницу, 30 августа. Поучаствовать в сборе могут все желающие. Товары первой необходимости принимают с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00 в Доме милосердия по адресу: Новая Басманная улица, дом 26, корпус 2.

Фонд поддержки военнослужащих "Офицеры границы" оказывает всестороннюю помощь военным и жителям приграничных районов.

Организация направила в Пограничное управление ФСБ России по Курской области партию гуманитарного груза, а также маскировочные сети, предметы быта, одежду и многое другое. Руководители фонда Алексей Зайцев и Борис Махов лично выезжали на приграничные территории для организации доставки гуманитарной помощи. А представитель фонда в регионе полковник пограничной службы Геннадий Соленков возглавил одну из совместных бригад эвакуации мирных жителей. Она укомплектована волонтерами Общероссийского народного фронта, центра "Патриот" и участниками добровольной народной дружины. С начала работы группы из трех приграничных районов — Кореневского, Глушковского, Рыльского — и 19 населенных пунктов они эвакуировали 210 мирных жителей, из них 20 детей, несколько лежачих больных и ветеранов войны.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство дополнительно направит Курской области 15,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы пойдет на приобретение жилья для потерявших его в результате нападения украинских националистов.

Хорошую новость сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Он рассказал, что в Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов. Большую помощь оказали волонтеры.

Также сообщалось, что в столице до 30 сентября проходит ежегодная акция "Соберем ребенка в школу". Москвичей ждут в 20 пунктах сбора в разных округах города. Неравнодушные горожане уже передали жителям новых регионов более 50 тысяч единиц школьных принадлежностей.

Российский лидер Владимир Путин заверил, что наши военные сделают все возможное, чтобы нормальная жизнь в Курской, Брянской и Белгородской областях восстановилась и вошла в нормальную колею. Сомнений в этом быть не может, подчеркнул глава государства.

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