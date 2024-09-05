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Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым

10:54
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Это было много лет назад

Владимир Путин опроверг слухи о встрече с Павлом Дуровым в Баку. По словам президента, он даже не знал, что основатель Telegram приезжал в Азербайджан.

Путин рассказал, что встречался с Дуровым всего один раз. Это произошло в Москве много лет назад. Тогда миллиардер рассказывал о своих планах.

По словам президента, у России никогда не было никаких претензий к предпринимателю. Действия французских правоохранителей Путину непонятны, поскольку носят избирательный характер.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

Ранее таролог в интервью "ТВ Центру" объяснила, что проблемы Павла Дурова, скорее всего, связаны с его отношениям к детям.

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