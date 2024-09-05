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Путин назвал своего нового фаворита в выборах президента США

11:33
  • четверг
  • 05 сентября 2024

До того он называл предпочтительным победителем Джо Байдена

Выбирать президента США должны и будут сами американцы, а Россия будет уважать этот выбор. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Трамп заскучал, слушая выступление Харрис

Президенту напомнили, что до отказа действующего президента США Джо Байдена бороться за переизбрание Владимир Путин называл предпочтительным победителем выборов именно его.

В ответ российский лидер напомнил, что Байден, выбывая из президентской гонки, назвал своим преемником в качестве кандидата Камалу Харрис — раз Байден поддержал ее, то и мы поступим так же, заявил Путин.

Также президент России напомнил, что в период президентства Дональда Трампа против нашей страны было введено беспрецедентное количество ограничительных мер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выбирать себе президента — это дело Соединенных Штатов, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. При этом Песков не увидел никаких предпосылок к возобновлению российско-американского диалога, независимо от исхода выборов в США.

Между тем проверка программного обеспечения для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США, выявила, что в его код вшит гимн Украины. Предполагается, что таким способом некий программист решил выказать поддержку киевского режима.

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