До того он называл предпочтительным победителем Джо Байдена

Выбирать президента США должны и будут сами американцы, а Россия будет уважать этот выбор. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президенту напомнили, что до отказа действующего президента США Джо Байдена бороться за переизбрание Владимир Путин называл предпочтительным победителем выборов именно его.

В ответ российский лидер напомнил, что Байден, выбывая из президентской гонки, назвал своим преемником в качестве кандидата Камалу Харрис — раз Байден поддержал ее, то и мы поступим так же, заявил Путин.

Также президент России напомнил, что в период президентства Дональда Трампа против нашей страны было введено беспрецедентное количество ограничительных мер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выбирать себе президента — это дело Соединенных Штатов, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. При этом Песков не увидел никаких предпосылок к возобновлению российско-американского диалога, независимо от исхода выборов в США.

Между тем проверка программного обеспечения для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США, выявила, что в его код вшит гимн Украины. Предполагается, что таким способом некий программист решил выказать поддержку киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram