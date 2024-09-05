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Путин оценил заразительный смех Камалы Харрис

11:18
  • четверг
  • 05 сентября 2024

У нее явно все хорошо, считает президент

Россия будет "поддерживать" на предстоящих выборах в США Камалу Харрис. Об этом с иронией заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
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"У нас "фаворитом" был Байден, но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддерживать Харрис, значит и мы будем поддерживать", - сказал Путин.

Президент в шутку заметил, что у Харрис явно все хорошо, поскольку она очень заразительно смеется.

Камала Харрис часто смеется на публичных мероприятиях, что вызывает недоумение у наблюдателей. Дональд Трамп ранее назвал свою соперницу на выборах чокнутой из-за этого.

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