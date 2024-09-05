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Путин рассказал, что будет дальше с инфляцией

11:49
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Экономика России развивается устойчиво

Российская экономика занимает в настоящее время четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как отметил глава государства, инфляция в России имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превысила 9%. При этом Владимир Путин рассказал, что ожидает рост ВВП по итогам года больше прошлогоднего.

Ранее Владимир Путин отметил, что с инфляцией нужно бороться прежде всего повышением предложения товаров и услуг. Он обсудил ситуацию в экономике главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, первым вице-премьером Денисом Мантуровым и другими членами правительства.

Между тем Центробанк оценил риски возникновения нового экономического кризиса в мире. Регулятор заявил, что не предвидит значительного изменения геополитических условий до конца 2027 года или отмены введенных санкций. Это предусмотрено базовым сценарием ЦБ.

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