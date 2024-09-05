Российская ракета поразила бункер с офицерами ВСУ под Житомиром

Уничтожено 25 украинских командиров

ВС России ракетным ударом уничтожили заглубленный бункер под Житомиром. В укрытии располагался командный пункт ВСУ, сообщил Telegram-канал "Военное дело".

По предварительным данным, около 25 представителей украинского командования убиты. Есть потери и среди обслуживающего персонала бункера.

Тем временем продолжают поступать сообщения из Полтавы, где 3 сентября российский "Искандер" поразил здание Института связи. Местные источники сообщают о переполненных моргах. По некоторым данным, число жертв превысило семь сотен.

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