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Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

12:01
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Бессветофорная магистраль протяжённостью два километра

На юге столицы сегодня открыли дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе. В торжественном запуске принял участие мэр Сергей Собянин.

Бессветофорная магистраль имеет протяжённость 2 километра. В рамках проекта было построено свыше четырёх километров дорог, включая три искусственных сооружения. Это важный объект, благодаря которому снизится нагрузка на прилегающую дорожную сеть. Улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов города и подмосковного поселения Булатниковское.

"Очень важный дорожный объект сегодня запускаем в городе, это соединение Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе. Для этого построили тоннель, эстакаду, мост через реку. Таким образом улучшилось движение в этом районе, речь идет о 500 тыс. жителей пяти районов Москвы и жителей Подмосковья. Объект готов, запускаем. Поехали", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Накануне Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК. Дорога идет вдоль набережной Москвы-реки.

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