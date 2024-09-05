Представители киевского режима совершенно не думают о стране

Складывается полное ощущение того, что Украиной руководят "инопланетяне или иностранцы", которым безразлична судьба и будущее украинского народа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент России напомнил, как бездумно украинские власти бросают своих граждан на гибель, причем "они не думают просто, нет, я серьезно говорю, вы понимаете, такие потери колоссальные".

Путин заявил, что не понимает, "что они дальше будут делать" с учетом таких огромных человеческих потерь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что успех его страны зависит от США, Великобритании, Франции и Германии, которые должны дать разрешение на удары дальнобойным оружием по военным объектам вглубь России.

При этом Служба внешней разведки России отмечала, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинских граждан, а главному спонсору киевского режима, Соединенным Штатам, безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы он был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией.

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