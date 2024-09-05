Заявления об отказе – не от большого ума

Мировая экономика едва ли сможет выдержать отмену поставок российских энергоносителей. Заявления некоторых политиков об отказе от поставок из России звучат не от большого ума, заявил Владимир Путин. Президент России считает, что подобные высказывания продиктованы высокомерием и самоуверенностью их авторов.

Как сообщил российский лидер на Восточном экономическом форуме, Россия продолжит постепенно увеличивать поставки газа в другие регионы планеты. По словам Путина, о поставках российского газа давно просит Иран – и такой проект вполне реализуем, передает ТАСС.

Ранее российский посол в Австрии Дмитрий Любинский подчеркнул, что отказ Украины от прокачки российского газа серьезно ударит по экономикам стран ЕС. Особенно это касается Австрии, у которой подписан контракт с "Газпромом" до 2040 года: экономику страны ждет глубокая рецессия.

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