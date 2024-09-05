Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Сокольническая ветка метро за последние годы увеличилась практически в 1,5 раза

Хорошие новости для водителей и пассажиров общественного транспорта Москвы. Сразу два проекта сегодня запущены в столице. Мэр Сергей Собянин дал старт движению между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе. А ещё - на Сокольнической линии метро открылась новая станция "Потапово".

Футуристичная и лаконичная - новая южная конечная Сокольнической линии появилась в поселке Коммунарка. С открытием станции "Потапово" метро стало ближе для более 200 тысяч москвичей.

Дизайн и архитектура станции рождают разные ассоциации - морские и космические. Пассажиры будто оказываются под звездным небом, а кассиры улыбаются из иллюминаторов. И одновременно это музей - в центре платформы минималистичный арт-объект.

За масштабной скульптурой скрыты две функциональные колонны с техническими коммуникациями. Ее в автор - известный художник и дизайнер Даши Намдаков - через пластичные абстрактные линии старался передать движение и развитие столицы.

"Потапаво" потребовала от строителей и инженеров нестандартных решений. Это первая в Москве отапливаемая наземная станция, при этом как бы "зажатая" в створе дорожной магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

"У нас не было возможности разместить оборудование рядом со станцией, поэтому приходилось все оборудование размещать на кровле. На данной станции круглогодично будет 22 градуса, здесь установлены четыре мощных установки по 2 мегаватта суммарной мощности - они подают по каналам тёплый воздух, который выходит через технологические отверстия и создают микроклимат на данной станции", - сообщил Алексей Сакович, руководитель направления строительства метро АО "Дороги и мосты".

Здесь все продумано, чтобы не в холодное время года не запотевали витражи и не было наледи. С новой конечной общая протяженность красной линии метро превысила 45 километров. В числе первых пассажиров прибыл на станцию для ее открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сокольническая ветка метро за последние годы увеличилась практически в 1,5 раза – на восемь станций. Прежде она доходила до "Новомосковской" станции. Это "Деловой центр" Новой Москвы. Но по просьбе жителей мы решили продлить ее еще на одну станцию – на станцию "Потапово". Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарка – 150 тыс. жителей уже – и значительную часть жителей Южного Бутово, разгрузит Бутовскую ветку метро", - отметил Собянин.

Теперь жители смогут экономить на дороге до 40 минут в день, а в самое ближайшее время вариантов маршрутов станет еще больше.

Также мэр Москвы сегодня открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе, а в планах до конца года завершить строительство ещё одного участка, который в перспективе свяжет скоростную магистраль с трассой "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Это важный объект, благодаря которому снизится нагрузка на прилегающую дорожную сеть. Улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов города и подмосковного поселения Булатниковское.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram