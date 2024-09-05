Средняя продолжительность жизни в Москве может превысить 80 лет

Новая ожидаемая планка — 100 лет

Средняя продолжительность жизни в Москве в ближайшее время превысит 80 лет. А новая ожидаемая планка — 100 лет. Об этом сегодня заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на пленарной сессии в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

О своём здоровье, в основном, задумываются люди, которым уже за 40. Хотя, сделать это стоит намного раньше. То же самое касается занятий спортом и организации правильного питания. А ещё - развития когнитивных функций мозга.

"Мы хотим, чтобы мы жили как можно дольше. Мы вообще хотим, чтобы мы жили как можно дольше, и 100 лет для нас теперь – ожидаемая планка. А это уже совершенно другие вызовы, проблемы и, в общем, вопросы, на которые мы должны отвечать. Например, как сделать так, чтоб активное долголетие стало по настоящему привлекательным. Не побоюсь этого слова - модным для большинства горожан", - заявила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

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