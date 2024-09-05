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Роботы из МФТИ стали призерами соревнований в Бразилии

15:13
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Команда заняла третье место

Футбольный матч роботы против людей. Уже совсем скоро это может стать реальностью. Команда МФТИ представила свои разработки, которые на международных соревнованиях в Бразилии принесла нашей стране третье место. В чем особенности изобретений и правда ли, что даже ребенок может научиться управлять роботом вручную за 10 минут?

Это не кадры из фильма о далеком будущем, а уже привычная картина для современного мира. Роботы соревнуются между собой в разных дисциплинах. Состязание во многом напоминает классические Олимпийские игры. Здесь есть и упражнения со штангой, стрельба из лука и даже футбольные пенальти. Своего "спортсмена" на международных соревнованиях в Бразилии представила команда ученых из МФТИ. Робот "Роки - 2" завоевал для нашей страны третье место по сумме всех испытаний. Результат хороший, но все же ученые не гонятся за наградами. Для них подобное состязание - возможность проверить собственные наработки.

"Так как это не первое место, мы заняли третье место. И есть команды, которые лучше. Мы поговорили с ними, мы видели достаточно много хороших решений. Мы спрашивали, как это устроено. Почему вы делали так, а не по-другому. Они делились опытом, они подходили к нам, спрашивали у нас что-то. И мы обменивались опытом. Так как у нас третье место, мы знаем, к чему стремиться", - рассказал Вячеслав Сивак, капитан команды по робофутболу.

Во время состязания команда не могла управлять своим роботом вручную. Машина самостоятельно принимала решение, как действовать в разных ситуациях. За каждое движение отвечал заранее написанный код. По мнению ученых, такое соревнование помогает выделить наилучшие алгоритмы в программировании.

"Например, два человека написали код. И как сравнить, какой из них лучше. Который быстрее или который просто лучше выполняет свою функцию. Тут не понять, а в спорте понятно, кто лучше выстрелил, у кого больше очков по стрельбе из лука, кто больше раз в красную точку попал, тот и победил", - пояснил Вячеслав Сивак.

А еще победа зависит от конструкции умной машины. В МФТИ упор сделан на гуманоидных роботов, то есть человекоподобных. Конечно, они не выглядят как люди, но есть некоторые сходства в строении конечностей. Например, у "Роки-2" сгибание и разгибание рук и ног происходит за счет сервомоторов - другими словами, суставов. И чем их больше, тем подвижнее робот.

Не лишены гуманоидные роботы и зрения. С его помощью они, как и люди, ориентируются в пространстве. Вот робот-футболист высчитывает расстояние до мяча, подходит к нему вплотную и забивает мяч точно в ворота. И все это он делает без посторонней помощи.

Впрочем, сегодня в МФТИ есть и роботы для тех, кто только начинает свой путь в науке. Ими можно управлять вручную. Команда столичного университета и дальше продолжит улучшать своих подопечных. Впереди глобальная цель - к середине века сыграть футбольный матч - роботы против людей.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
Роботы из МФТИ
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