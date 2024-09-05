Итоговый социальный форум "Добро – это просто!" прошел в Новогирееве

Проекты - самые разные
"Добро - это просто!" Итоговый социальный форум прошёл в Новогирееве. Участники - местные жители, неравнодушные к своему городу. Они предлагали идеи по развитию своих районов.
Наиболее удачные удостоились наград. И главное - были реализованы! Проекты - самые разные, но благодаря каждому удалось убрать сразу несколько болевых точек.
"Сегодня мы собрали самых активных жителей районов: Новокосино, Вишняки, Новогиреево, Восточный. И только вместе с жителями нам удалось решить вопросы, которые они считали неразрешимыми", - отметила Людмила Митрюк, руководитель центра Московского долголетия Новокосино, координатор проекта "Добро - это просто!"Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram