Итоговый социальный форум "Добро – это просто!" прошел в Новогирееве

Проекты - самые разные

"Добро - это просто!" Итоговый социальный форум прошёл в Новогирееве. Участники - местные жители, неравнодушные к своему городу. Они предлагали идеи по развитию своих районов.

Наиболее удачные удостоились наград. И главное - были реализованы! Проекты - самые разные, но благодаря каждому удалось убрать сразу несколько болевых точек.

"Сегодня мы собрали самых активных жителей районов: Новокосино, Вишняки, Новогиреево, Восточный. И только вместе с жителями нам удалось решить вопросы, которые они считали неразрешимыми", - отметила Людмила Митрюк, руководитель центра Московского долголетия Новокосино, координатор проекта "Добро - это просто!"

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