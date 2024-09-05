Путин призвал ввести моду на многодетность

Важно улучшить демографическую ситуацию

Иметь много детей в семье должно стать в России модным. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как подчеркнул президент, "нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость" в стране.

Власти должны сделать так, чтобы "люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по десять человек в семьях", заявил Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальную сферу, заявила, что многопоколенная и многодетная семья является национальной идеей России. Она подчеркнула, что забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях всегда являлась безусловной ценностью российского народа.

Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми. По мнению парламентария, это будет дополнительно способствовать популяризации идеи многодетности среди граждан России.

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