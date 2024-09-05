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Песков объяснил, чем его удивили санкции США против российских СМИ

13:05
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Под рестрикции попали РИА Новости, RT, "Россия сегодня"

Удивительно, что Соединенные Штаты только сейчас ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе в отношении международной медиагруппы "России сегодня". Такую оценку высказал в четверг, 5 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Америка ввела санкции против ряда российских СМИ

Рестрикции введены против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В американский черный список внесли главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров этого телеканала.

Политик отметил, что, "честно говоря, удивился — я думал вы давно под санкциями". Как заявил Песков, "вопрос — почему только сейчас", сообщает РИА Новости.

В июле Черногория заблокировала ряд российских СМИ. Под санкции попал в том числе телеканал "ТВ Центр". Спикер МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит "и на этот акт национализма и цензуры".

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что пока в противовес принципам демократии российским журналистам "чинят препоны" практически во всех западных странах, "вводится прямая цензура против наших СМИ", в России средствам массовой информации Конституцией гарантирована свобода.

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