Песков объяснил, чем его удивили санкции США против российских СМИ

Под рестрикции попали РИА Новости, RT, "Россия сегодня"

Удивительно, что Соединенные Штаты только сейчас ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе в отношении международной медиагруппы "России сегодня". Такую оценку высказал в четверг, 5 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рестрикции введены против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В американский черный список внесли главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров этого телеканала.

Политик отметил, что, "честно говоря, удивился — я думал вы давно под санкциями". Как заявил Песков, "вопрос — почему только сейчас", сообщает РИА Новости.

В июле Черногория заблокировала ряд российских СМИ. Под санкции попал в том числе телеканал "ТВ Центр". Спикер МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит "и на этот акт национализма и цензуры".

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что пока в противовес принципам демократии российским журналистам "чинят препоны" практически во всех западных странах, "вводится прямая цензура против наших СМИ", в России средствам массовой информации Конституцией гарантирована свобода.

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