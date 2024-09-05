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ВС России взяли под контроль село Заветное в ДНР

12:49
  • четверг
  • 05 сентября 2024

ВСУ потеряли на этом направлении до 530 военных

Село Заветное в Донецкой народной республике перешло под контроль подразделений группировки российских войск "Центр". Также отражены восемь контратак украинских штурмовиков, сообщили в Минобороны России.

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ВС России в районе населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Михайловка в ДНР нанесли поражение живой силе и технике частям семи бригад ВСУ. По данным военного ведомства, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки "Центр" до 530 военных.

Также уничтожено два танка, бронетранспортер и три автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка Caesar, гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30. Уничтожено два орудия Д-20 и противотанковая пушка "Рапира".

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