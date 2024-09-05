Спасти киевский режим это не сможет

Верховная рада Украины в четверг, 5 сентября, утвердила отставку министра иностранных дел Дмитрий Кулебы по его собственному желанию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала это событие словами "Кулеба с возу, но воз все равно развалится".

Захарова подчеркнула, что Кулеба — это "представитель террористического формирования, ячейки, организации, государства террористического". Речь идет не просто о министерской отставке, "это имеет прямую связь с террористической деятельностью киевского режима", цитирует чиновницу ТАСС.

Между тем информированные источники уверяют, что из украинской дипломатии Кулеба не уходит, а лишь меняет пост — на ответственного за укрепление отношений Украины с НАТО.

Издание Politico пишет, что у экс-главы МИД был конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, также роль сыграло то, Что за последний год Кулеба "мало что сделал для продвижения отношений Киева с Вашингтоном" и получения военной помощи, а вместо этого "продвигал свою новую книгу".

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