Около генконсульства Израиля в Мюнхене открыли стрельбу

Нападавший нейтрализован

Крупная полицейская операция завершилась в центре Мюнхена. Стражи порядка нейтрализовали мужчину, который открыл стрельбу из длинноствольного оружия у генконсульства Израиля.

Ответным огнем он был ранен и позже скончался. Сотрудники дипмиссии не пострадали. Район ЧП оцеплен. На месте работают сотрудники уголовного розыска. Есть ли у преступника сообщники, не установлено.

Сегодня - годовщина теракта 1972-го года в Мюнхене. Тогда во время Олимпиады палестинские боевики напали на членов израильской сборной. Погибли спортсмены, тренеры и судьи - всего 11 человек.

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