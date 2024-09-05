Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Главное

Главной гарантией безопасности России президент назвал рост экономики и военного потенциала

Разработка богатейших дальневосточных месторождений, расширение транспортных коридоров, социальная поддержка семей и международная обстановка. Эти и другие темы сегодня стали главными на Восточном экономическом форуме. В его ключевом мероприятии - пленарной сессии - принял участие Владимир Путин. По его словам, регион станет приоритетом развития страны и залогом укрепления ее позиций в мире на ближайшее столетие.

Горизонт планирования - ближайшие шесть лет. Ведь главная тема пленарного заседания форума "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Вместе с российским президентом в дискуссии участвуют заместитель председателя КНР и премьер-министр Малайзии. Созидательная сила глобального Юга!

Дальний Восток еще несколько лет назад был объявлен приоритетом развития России на весь 21 век. И время показало - выбор был правильным.

"Сегодня Дальний Восток, без всякого преувеличения, стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - сказал Путин.

Отсюда и мегапроекты! Создание первой в нашей стране международной территории опережающего развития и модернизация БАМа, включая полную электрификацию магистрали. Старый принцип - сначала заводы и фабрики, а все остальное потом, считает Путин - больше не работает. Важно развивать страну "для людей". До 2030 года будет продлена программа дальневосточной ипотеки.

"Знаю, что в правительстве была дискуссия, относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по ипотеке неизменной, а именно 2% годовых", - сказал Путин.

Одним лишь Дальним Востоком круг тем, понятно, не ограничился. ВСУ бьют по курскому приграничью. Однако их цель - замедлить наше наступление в Донбассе - провалилась.

"Прежде всего, мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан", - отметил Путин.

Путин в постоянном контакте с военными. Общество консолидировано. Растет число добровольцев, желающих отправиться в зону СВО. Киев же, напротив, несет большие потери, что подтверждается объективными данными сразу из нескольких источников.

"У меня иногда стало складываться впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то или иностранцы. Но, собственно говоря, не думают просто. Я серьезно говорю! Вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать?" – отметил Путин.

Россия никогда не отказывалась от переговоров, но на основе документов, которые были согласованы в Стамбуле. Посредниками могли бы выступить Китай, Индия или Бразилия.

"Вы сказали нам о том, что не удалось договориться в Стамбуле, кстати, при посредничестве президента Эрдогана, но нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. Украинскую сторону в целом достигнутые договоренности устроили, не вступили в силу, потому что им дали команду не делать этого. Думали, вот-вот манна небесная свалилась, сейчас добьются своих стратегических целей, к которым стремились, может быть, столетиями и десятилетиями, вот в чем все дело. Приехал Джонсон сказал - не надо, воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор воюют", - заявил Путин.

А еще хотят оставить европейцев без российского газа. Контракт на транзит через территорию Украины заканчивается 31 декабря. "Северные потоки" взорваны. Но одна нитка уцелела. Через нее Германия могла бы получать топливо.

"Почему они этого не делают. Получать через территорию Украины могут, через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идёт по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения. Чушь просто. Но не хотят - не надо. Они делают это от чистого сердца, но не от большого ума. Руководствуются только высокомерием и самоуверенностью. А результат обратный ожидаемому", - сказал Путин.

И яркий пример - рост доли расчетов в национальных валютах. "Мы не проводим политики дедолларизации, нам отказали в расчетах — мы просто вынуждены искать другие расчеты. Финансовые и политические власти США этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают", - отметил Путин.

В Штатах сейчас разгар предвыборной гонки. В шутку Путина спрашивают о фаворитах. Еще один вопрос касался основателя мессенджера "Телеграм", которому власти Франции выдвинули абсурдные обвинения. С Дуровым президент встречался лишь один раз. Несколько лет назад.

Главной гарантией безопасности нашей страны президент назвал рост экономики и военного потенциала. А вот об успешном развитии Дальнего Востока можно будет говорить в том случае, если желающих связать свою судьбу с этой частью России станет еще больше.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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