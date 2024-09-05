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Госдума скорректирует законодательство об иноагентах

13:36
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Из него уберут лазейку с переименованием

Государственная дума в осеннюю сессию намерена уточнить закон об иноагентах с тем, чтобы исключить имеющиеся в нем лазейки. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как напомнил парламентарий в своем Telegram-канале, министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что законодательство об иноагентах нуждается в донастройке, чтобы исключить возможности ухода от ответственности для тех, кто находится под иностранным влиянием.

Речь велась о ряде Telegram-каналов, которые получили соответствующий статус, но затем изменили свое название и перестали соблюдать требования, предъявляемые к иностранным агентам. Кроме того, "полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов", заявил Пискарев.

Ранее Роскомнадзор разъяснил, что каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете. Также нарушением является отсутствие маркировки в каждой публикации при наличии одного поста с указанием статуса иноагента, закрепленного в шапке канала.

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов перечисляли США, Великобритания и Германия. В частности, в 2022 году на счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, поступило от западных спонсоров более 700 миллионов рублей.

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