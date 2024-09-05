Число депортированных из России мигрантов выросло на 53,2%

По итогам первого полугодия 2024 года принято 92,8 тысячи таких решений

Из России за семь месяцев 2024 года было выдворено на 53,2% мигрантов больше, чем за аналогичный период предшествовавшего года. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Как уточняет ведомство, по итогам первого полугодия было принято 92,8 тысячи решений об удалении иностранных граждан с территории России. При этом из страны удалили около 65 тысяч иностранцев — нарушителей законодательства.

С начала года на 28,2% (с 4338 до 5562) выросло число содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии.

В отношении 1053 человек было принято решение о прекращении российского гражданства, сообщает "Интерфакс".

Российские власти ранее обсудили создание специального реестра контролируемых лиц. Он будет содержать сведения о приезжих, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы, а также о мигрантах, совершивших административные правонарушения и подлежащих депортации из России.

Предлагается также расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России. В список могут включить насильственные действия сексуального характера и совершение любого насильственного действия.

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