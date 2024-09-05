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Уотерсу из Pink Floyd предложили получить гражданство России

13:52
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Музыкант в прошлом году говорил, что рассматривает возможность переезда в Россию

Сооснователю и фронтмену культовой рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу предложили получить гражданство России. Письмо соответствующего содержания отправили музыканту активисты движения "Ветераны России".

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Уотерс ранее обратился к россиянам, поблагодарив их за победу во Второй мировой войне. Артист отметил, что именно советский народ - а не США и европейские страны - победил нацизм на Восточном фронте.

Слова Уотерса о великой жертве, которую принес советский народ во Второй мировой войне, глубоко тронули ветеранов. Активисты подчеркнули, что честная и смелая позиция музыканта особенно важна в условиях, когда история нередко подвергается искажению. Артисту предложили рассмотреть возможность получения российского гражданства. Содержание письма приводит "Абзац" в Telegram-канале. Уотерс в прошлом году заявлял, что рассматривает возможность переезда в Россию.

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