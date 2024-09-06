Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Юпитер в Близнецах объединился с Луной в Весах

Овны

Первая рабочая неделя осени заканчивается! Вы молодец и заслужили отличный отдых в грядущие выходные: поездка на дачу или на природу поможет восстановить силы.

Тельцы

Вы уверенно наращиваете влияние и отлично справляетесь с делами! Чтобы оставаться в хорошей форме, переключитесь на что-то легкое в выходные, дайте голове отдых.

Близнецы

Юпитер в вашем знаке объединился с Луной в Весах и всеми силами предлагает вам хорошенько отдохнуть. Встреча с друзьями или поход в кино помогут переключиться.

Раки

Вам рекомендовано прислушаться к своему внутреннему миру. В выходные медитация, йога или просто выезд на природу помогут восстановить внутренний баланс.

Львы

Ваша душа тянется к новинкам и инновациям. Проведите время с друзьями и единомышленниками, обсудите вместе новые проекты или посетите интересные мероприятия.

Девы

Вам стоит навести порядок в личном пространстве и делах – это поможет успокоиться. Организация рабочего места, обновление гардероба порадуют как никогда.

Весы

Луна в вашем знаке призывает посвятить выходные эстетическим удовольствиям. Посетите выставку, сходите на концерт или в театр, наполнитесь новыми впечатлениями.

Скорпионы

Вам пойдет на пользу погружение в мир фантазий или творчества. Раскройте свои способности в искусстве: рисуйте, лепите, пишите красивые тексты.

Стрельцы

Ваш первый осенний уикенд стоит провести активно! Советуем заняться спортом или отправиться на природу. Настройтесь на позитив и не забывайте тормошить близких.

Козероги

Поезжайте завтра за город, исследуйте новые маршруты для прогулок. Откройте для себя что-то новое - это придаст энергии и позволит лучше понять свои желания.

Водолеи

Проведите выходные с любимыми людьми, займитесь творчеством или обустройством дома. Работа с желаниями поможет выйти на новый уровень понимания себя.

Рыбы

Первый осенний уикенд принесет вам возможность расслабиться и насладиться простыми радостями. Побалуйте себя чем-нибудь вкусным, посмотрите сериалы.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram