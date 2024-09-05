Если раньше Москву обвиняли во вмешательстве в американские выборы после их окончания, то теперь - в процессе их проведения

Это должны были быть дебаты. Но Камала Харрис явно испугалась в них участвовать: организатором ведь выступил недружественный демократам телеканал Fox News. Так что Дональду Трампу только и оставалось, что в гордом одиночестве общаться с избирателями Пенсильвании. Это один из ключевых штатов.

Местных жителей Трамп пугает планами своей оппонентки запретить добычу сланцевой нефти и газа. Без этого экономика штата точно посыплется. Харрис оправдывается - мол, полной отмены не будет. И вообще - никакая она не "коммунистка". Этот страшный для американцев ярлык республиканцы сейчас активно навешивают вице-президенту. Вот же она в Нью-Гэмпшире предлагает расширить налоговые льготы для малого бизнеса.

Борьба идет жесткая. А впереди - дебаты на канале ABC, если Харрис и с них не соскочит. Ей ведь так и не удалось добиться изменения правил. Брать с собой карточки с подсказками по-прежнему нельзя. Микрофоны будут отключать по истечении времени. Да еще и последнее слово останется за Трампом. Демократы справедливо паникуют - в случае победы республиканца и в этом поединке вся их кампания рискует окончательно развалиться.

Тем более, что рейтинги уже ползут вниз: "Согласно последнему опросу Института демократии, бывший президент Дональд Трамп имеет преимущество в стране на три пункта над действующим вице-президентом Камалой Харрис и преимущество на пять пунктов в десяти ключевых штатах".

Это, пожалуй, и есть ответ на вопрос, почему именно сейчас Вашингтон снова пускает в ход свой излюбленный козырь - "Раша гейт 2.0". Очередная сказка от Минюста США про то, как два сотрудника российского телеканала RT героическими усилиями повлияли на ход американских выборов. Внесли, дескать, неоценимый вклад в продвижение кандидатуры Трампа.

"Согласно информации, обнародованной Министерством юстиции, телеканал RT, ранее известный как Russia Today, вышел за рамки простого средства массовой информации, чтобы донести послание Кремля и повлиять на выборы в США, подорвать нашу демократию", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента.

И вот за это - за попытку донести альтернативную точку зрения - Минфин США вводит санкции в отношении всей медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних структур, включая RT. Ограничения, как сообщается, коснутся и руководства телеканала, в том числе Маргариты Симоньян.

В нашем МИДе пообещали ответить. А еще обратили внимание на интересную деталь: "Самое загадочное, что эти меры озвучены частично. Очевидно, и список существует, и механизм реализации санкций, но о нем пока неизвестно ни мировой аудитории, ни самим американским субъектам, которые должны всему этому подчиняться. Для чего это нужно? Для того, чтобы не просто сохранять интригу, а сделать всю эту историю просто инструментом в современных политических баталиях, которые разворачиваются в США".

Непреложная поддержка Украины - важный тезис в предвыборной кампании демократов. Но сейчас они, очевидно, проигрывают информационную войну против России. Значит, несогласных нужно просто убирать из эфира. Эта американская методичка работает по всему Западу. Например, в Германии отказываются дослушать журналиста Доминика Райхерта, который говорит: "Надо знать, что именно под Курском произошло крупнейшее танковое сражение между Советским союзом и нацистской Германией во время Второй мировой войны. И вот на кадрах сейчас украинский солдат в эсэсовской каске наступает на русского мирного жителя. Называет его "русиш швайн". Мы не можем это поддерживать немецким оружием".

И на украинский нацизм, и на украинскую коррупцию Запад с легкостью закрывает глаза. Только сегодня - это из последнего - Верховная рада назначила министром юстиции Ольгу Стефанишину, которую обвиняют в хищении денег на анализе европейского законодательства. Уголовное дело против нее прямо сейчас слушают в Высшем коррупционном суде. Или еще пример: на фотографии - жена бывшего уже главы МИДа Дмитрия Кулебы. С шампанским, в Rolex и Cartier. Снимок опубликовала украинская журналистка Диана Панченко, и он тут же набрал почти миллион просмотров.

Показательно при этом, что уволенный Кулеба отправится вовсе не в тюрьму. Скорее - послом в какое-нибудь уютное местечко с хорошей зарплатой.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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