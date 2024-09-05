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В Москве провели разделение ключа электронного голосования перед выборами

15:08
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями

В четверг в Мосгоризбиркоме состоялась процедура разделения ключа электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

Вначале на специальном устройстве ключ зашифровали. А после разделили на пять частей. Каждый записали на электронный носитель и убрали в сейф-пакет. Это делается для того, чтобы можно было проверить, что доступа к нему ни у кого не было. Среди хранителей ключей — представители общественной палаты и штаба, ректор, блогер, а также председатель Мосгоризбиркома.

"Без сборки ключа из отдельных частей, находящихся у ответственных хранителей, невозможно будет узнать, как голосовали избиратели в Москве в течение отведенного на это время. Именно поэтому определенно, что разделение ключа расшифрования на пять частей проводится накануне перового дня голосования", - отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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Разделение ключа
Разделение ключа
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