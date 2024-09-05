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Федосеева-Шукшина и Кондулайнен остались без жилья в Финляндии

14:30
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Это произошло из-за банкротства управляющей компании

У актеров Лидии Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Александра Пашутина, владевших квартирами в жилом доме в финском курортном городе Пункахарью, возникли проблемы с недвижимостью.
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Как сообщает Life.ru, звезды советского и российского кино остались без жилья из-за якобы банкротства управляющей компании. Согласно финскому законодательству, собственниками многоквартирных домов в Финляндии являются управляющие компании, а жильцы лишь владеют их акциями, обеспечивающими право распоряжаться квадратными метрами. Соответственно, при банкротстве и ликвидации компании аннулируется право на жилье.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что "мама еще не сдалась, еще надеется", хотя не может даже забрать из квартиры собственные вещи. Здание, по ее словам, отключено от коммуникаций и постепенно приходит в негодность.

Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен анонсировал законопроект, предлагающий ввести для россиян запрет на сделки с недвижимостью. Политик уверяет, что "это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе".

Тем временем Литва на год продлила ограничения на въезд и пребывание в стране для граждан России и Белоруссии. Наряду с этим россиянам и белорусам нельзя покупать в этой прибалтийской стране недвижимость.

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