Жителей Подмосковья предупредили о первых заморозках

Они ожидаются в ночь на 6 сентября

Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области распространило предупреждение о заморозках в ночные и утренние часы пятницы, 6 сентября. Как предупреждает ведомство, заморозки прогнозируются в восточных районах региона.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что в ночь на 5 сентября первые заморозки пришли в Центральный округ России. Первые в этом сезоне отрицательные температуры наблюдались в Шарье, Костромской области.

В Москве, по словам метеоролога, минимум минувшей ночи составил 9,3 градуса выше нуля, а на территории Подмосковья холоднее всего ночью было в Черустях — плюс 2,6 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что уже в начале сентября заморозки будут наблюдаться на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области. При этом циклон принесет обильные осадки в Магадан и на Камчатку.

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