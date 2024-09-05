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Полковник СБУ спрогнозировал окружение ВСУ под Угледаром

14:25
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Российские силы наращивают давление

Киев проигрывает Москве в вопросе стратегического планирования. У Украины есть тактика, но нет стратегии. Это путь к поражению, кризис может развиться под Угледаром, заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

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Покровское направление - только начало, есть еще угледарское, про которое все молчат. Но там  идет серьезное давление. Продвижение российской армии исчисляется километрами, уже пала Карловка, за ней последуют Нетайлово и Красногоровка.

По мнению Старикова, под Красногоровкой и Угледаром, на подконтрольной Киеву территории ДНР, могут попасть в окружение две-три бригады ВСУ - от шести до восьми тысяч человек. Российские силы наращивают давление, подразделения ВСУ могут попасть в котел. Их нужно срочно выводить, высказал мнение полковник СБУ на своем YouTube-канале.

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