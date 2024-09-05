Жители ЖК "Город на реке" требуют от застройщика высадить деревья

Вопрос уже удалось решить

Трехкратная Олимпийская чемпионка, член комиссии по экологической политике Московской городской думы Мария Киселева назвала высадку деревьев и кустарников одним из важнейших направлений по созданию комфортной городской среды в столице, так как растения очищают воздух, создают буферную зону между жилой застройкой и дорогой, защищают от уличного шума.

По словам Киселевой, озеленение городских пространств - это та проблема, которая сегодня действительно волнует горожан.

"В качестве примера приведу ситуацию, с которой я как депутат столкнулась в ЖК "Город на реке. Тушино-2018". Жители этого микрорайона вынуждены были собирать подписи, чтобы обязать застройщика высадить деревья и создать защитную зону между домами и внутренними дорогами. Ведь никаких зеленых насаждений после сдачи домов в эксплуатацию высажено там не было", - рассказала депутат МГД.

Вопрос удалось решить. Этой осенью зеленые насаждения будут высажены.

Деревья для высадки подбирают с учетом их способности адаптироваться к непростым условиям мегаполиса, уточнила Киселева. В частности, на магистралях высаживать стараются клены, липы, вязы и декоративные яблони.

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