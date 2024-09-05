ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Франция получила самого старого премьер-министра в своей истории

15:06
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Ему предстоит формировать кабмин

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра иностранных дел страны и экс-еврокомиссара Мишеля Барнье новым премьер-министром. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказали в Елисейском дворце.

73-летний Барнье стал старейшим главой правительства Франции в истории Пятой республики. Именно в это время руководителя кабмина стали именовать премьер-министром. Макрон попросил его сформировать "объединяющее правительство", сообщает ТАСС.

Франция прожила без премьер-министра более 50 дней — 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его кабинета. Однако они продолжали работать до назначения нового правительства.

Задержку с назначением премьера Макрон оправдывал проведением Олимпиады и Паралимпиады. Однако многие остались недовольны этими проволочками. Более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отправить президента Эмманюэля Макрона в отставку. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Мишель Барнье
Мишель Барнье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.