Франция получила самого старого премьер-министра в своей истории

Ему предстоит формировать кабмин

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра иностранных дел страны и экс-еврокомиссара Мишеля Барнье новым премьер-министром. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказали в Елисейском дворце.

73-летний Барнье стал старейшим главой правительства Франции в истории Пятой республики. Именно в это время руководителя кабмина стали именовать премьер-министром. Макрон попросил его сформировать "объединяющее правительство", сообщает ТАСС.

Франция прожила без премьер-министра более 50 дней — 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его кабинета. Однако они продолжали работать до назначения нового правительства.

Задержку с назначением премьера Макрон оправдывал проведением Олимпиады и Паралимпиады. Однако многие остались недовольны этими проволочками. Более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отправить президента Эмманюэля Макрона в отставку.

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