Лавров объяснил приостановку Россией социальных выплат в Абхазии

Об этом накануне рассказали абхазские власти

Приостановка Россией социальных выплат в Абхазии — это не обострение двусторонних отношений, а соблюдение "баланса обязательств". Такое заявление сделал в четверг, 5 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат в интервью РБК, "речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают".

Лавров напомнил, что есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами и одобрен правительствами двух стран — в их рамках у каждой страны есть свои обязательства.

Днем ранее абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба рассказал, что со стороны России приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. Наряду с этим "стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам".

Шамба отмечал, что за последнее время накопилось много недовольства у российской стороны к абхазской — надо "постараться как-то исправлять ситуацию".

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