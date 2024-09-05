Ее обнаружила разведка группировки войск "Север"

ВС России поразили укрепрайон в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, с этой площадки ВСУ запускали дроны-камикадзе.

Деятельность украинских расчетов БПЛА, запускавших беспилотники-камикадзе, вскрыли во время разведывательных мероприятий военнослужащие группировки российских войск "Север". Точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам.

Эффективность работы артиллерии подтвердили кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени. Все точки запуска вражеских беспилотников были поражены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram