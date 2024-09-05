"Выжатый лимон": Лариса Долина рассказала о состоянии внучки

Певица души не чает в наследнице

Лариса Долина воспитывает внучку Александру, единственного ребенка своей дочери Ангелины Миончинской. В этом году Саша пошла в седьмой класс. По словам прославленной исполнительницы, девочка по полной программе выкладывается в школе.

"У них в школе очень тяжелый график: по девять уроков в день. Она приходит домой просто, как абсолютно выжатый лимон. Но она очень хорошо учится, ей все нравится", - рассказала певица.

Александра учится в школе с актерским и музыкальным уклоном.

"Иногда детям нужно дать поблажку, чтобы они так не уставали. Потому что иначе голова перестает работать. Они уже к концу учебного дня не понимают, что происходит в классе на уроках", - отметила Лариса Долина в беседе с Prozvezd.info.

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