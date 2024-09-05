ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Выжатый лимон": Лариса Долина рассказала о состоянии внучки

15:24
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Певица души не чает в наследнице

Лариса Долина воспитывает внучку Александру, единственного ребенка своей дочери Ангелины Миончинской. В этом году Саша пошла в седьмой класс. По словам прославленной исполнительницы, девочка по полной программе выкладывается в школе.

"У них в школе очень тяжелый график: по девять уроков в день. Она приходит домой просто, как абсолютно выжатый лимон. Но она очень хорошо учится, ей все нравится", - рассказала певица.

Александра учится в школе с актерским и музыкальным уклоном.

"Иногда детям нужно дать поблажку, чтобы они так не уставали. Потому что иначе голова перестает работать. Они уже к концу учебного дня не понимают, что происходит в классе на уроках", - отметила Лариса Долина в беседе с Prozvezd.info.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Лариса Долина
Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.