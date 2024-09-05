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В России начнут наказывать за завышение цен на продукты

15:35
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Власти ввели контроль

Цены на рынке продовольствия теперь будут под контролем властей. Следить за ними поручено руководству регионов, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе. Ведомствам сообщил об этом решении вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ситуации в АПК России.

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Патрушев призвал контролировать цены в таких категориях, как молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и овощи. Минпромторг и ФАС должны будут проверять цепочки поставщиков продуктов, если выяснится, что рост розничной стоимости опережает динамику производственных цен.

Ведомства будут принимать "исчерпывающие меры" в случае, если выявят факт необоснованного завышения цен. А Минсельхозу в целях насыщения внутреннего рынка поручена разработка мер таможенно-тарифного регулирования по отдельным видам продовольствия, передает ТАСС.

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