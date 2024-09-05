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Популярность Харрис назвали помехой выделению помощи Украине

15:58
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Белый дом уже не так обеспокоен угрозой возвращения Трампа

Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказали источники из числа европейских чиновников.

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Как пояснил собеседник Politico, суть была в том, чтобы обеспечить поступление Киеву помощи даже с учетом позиции Дональда Трампа, возвращения которого в Белый дом боялись сторонники поддержки Украины. Однако "теперь с Харрис ситуация другая".

Поскольку Белый дом уже не так обеспокоен угрозой возвращения Трампа в Овальный кабинет, он не спешит договариваться с Евросоюзом об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, пишет издание.

Ранее Камала Харрис, выступая на съезде Демократической партии, пообещала, что "как президент я будут твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО".

Между тем российский лидер Владимир Путин отметил, говоря о предпочтительном победителе выборов президента США, что Джо Байден, выбывая из президентской гонки, назвал своим преемником в качестве кандидата Камалу Харрис. Раз Байден поддержал ее, то и мы поступим так же, заявил Путин.

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