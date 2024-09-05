Певец Сосо Павлиашвили: У меня искривление носа, он не дышит

Артист рассказал, что подрался

У школьников начался новый учебный год. Вспомнили о том, как учились, и знаменитости. Так, Анна Семенович призналась, что сменила аж пять школ, и дети ей часто завидовали, потому что благодаря соревнованиям она могла выезжать за границу. А певец Сосо Павлиашвили признался, что школьные годы серьезно повлияли на его дальнейшую жизнь.

"У меня, например, искривление носа, он не дышит. Это я получил в школе, в драке. Но каждая драка завершалась примирением, пожатием руки. И те, кто дрался, становились закадычными друзьями…" - рассказал певец.

Он отметил, что никто никогда ни на кого не жаловался. А если были какие-то споры, то ребята шли к старшим товарищам, чтобы разобраться в ситуации и чтобы не допустить "мордобоя".

"Нас учили не быть кровожадными. Хотя постоять за себя все могли. И должны были!.. Старший оберегал младшего, сильный - слабого, прав был тот, кто прав, а не тот, кто силен", - отметил Сосо Павлиашвили для "Мира новостей".

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