Наташа Королева станет бабушкой

Недавно сын певицы женился

В конце августа единственный сын певица Наташи Королевой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко, более известного под звучным псевдонимом Тарзан, Архип женился. Его избранницей стала Мелисса Фокс, в миру Анна Волынкина. Кстати, она тоже была стриптизершей, однако сейчас занимается визажем.

Поговаривают, что Наташа Королева и Сергей Глушко в штыки восприняли выбор наследника. Мальчик с детства изучал японский язык, даже летал на стажировку в Страну восходящего солнца, певица прочила ему головокружительную карьеру и хорошую жену. Поэтому, когда выяснилось, что у Архипа роман со стриптизершей, то, по слухам, Наташа и Сергей не позволили наследнику жить с избранницей у них дома, а сняли им "однушку" в Москве.

Впрочем, влюбленные доказали, что их чувства крепки, и в итоге сыграли свадьбу, несмотря на слухи о корысти Мелиссы. Таролог Алексей Гришин утверждает, что брак пары будет счастливым, а Наташа Королева скоро станет бабушкой.

"Отношения их наполнены такой сексуальной энергией. Если она была стриптизершей, это не значит, что она ему ничего не может дать. На самом деле это хороший союз. Это пара, в которой одному надо постоянно зажигать. Проблем с огоньком в отношениях не будет. Жизнь должна быть у них как праздник и карнавал", - приводит слова таролога Teleprogramma.pro.

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