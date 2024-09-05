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Пластический хирург оценил новое лицо Анны Седоковой

16:48
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Певицу не узнали фанаты

В Сети разлетелись свежие кадры с Анной Седоковой, которая уехала в Америку, чтобы якобы оформить развод с баскетболистом Янисом Тиммой, но в итоге супруги помирились. А теперь артистка, по мнению наблюдательных интернет-пользователей, что-то сделала с лицом, в результате чего многие фанаты ее попросту не узнали.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица опубликовала несколько видео и фото, которые произвели фурор среди ее подписчиков. Они уверены, что Анна прибегла к помощи то ли косметолога, то ли пластического хирурга, и теперь ее лицо выглядит совсем не так, как раньше.

Журналисты меж тем обратились к эксперту, чтобы тот проанализировал, что случилось с артисткой. Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила новую внешность певицы. Для начала она отметила изначально удачные данные Анны Седоковой. По мнению эксперта, певица всегда была красивой.

Однако специалист выделил и некоторые недочеты. В частности, по мнению врача, это чрезмерная увлеченность певицы дермальными филлерами и неудачная ринопластика. Также эксперт посоветовал Анне Седоковой переделать губы.

"Сегодняшние губы, я считаю, подходят к ее женственному образу. Но я бы порекомендовала ей взять тайм-аут, отпуск, чтобы растворить дермальный филлер и сделать губы заново, максимально аккуратно... Ну а так, в целом, мне очень нравится, как она выглядит, особенно для своего возраста", - приводит слова специалиста Teleprogramma.pro.

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