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Сестра пожаловалась на молчание Марии Шукшиной

17:22
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Родственницы не общаются

Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. Но лишь от первых двух браков у нее есть дети. От мужа Вячеслава Воронина артистка в 1960 году родила дочь Анастасию, а от второго избранника, писателя и актера Василия Шукшина, у актрисы есть дочери-погодки Мария и Ольга. И если со старшей наследницей Лидия Федосеева-Шукшина не была близка, то с остальными состояла в куда более тесных отношениях.

Впрочем, со временем рядом с актрисой осталась лишь младшая дочь Ольга. В новом интервью женщина рассказала, что целиком и полностью занимается матерью.

"Обеспечиваю практически от и до в полном смысле этого слова... Вот, собственно говоря, мы с мамой поменялись ролями. Она действительно у меня как дитя на руках", - отметила Ольга Шукшина.

При этом она пожаловалась, что старшая сестра Мария якобы не принимает никакого участия в судьбе матери. Мария, пошедшая по стопам Лидии Федосеевой-Шукшиной и ставшая актрисой, ведет закрытый образ жизни и не поддерживает отношений с родственниками.

"Надо повзрослеть и Марии, и ее дочери Анне. Прийти, ведь наши двери не закрываются в буквальном смысле, потому что у нас общая дверь закрыта, а внутриквартирная, она постоянно открыта. Мы ждем", - заявила Ольга.

При этом, по ее словам, она не ропщет из-за того, что только на ней ответственность за мать. Ольга убеждена, что "так устроилось исторически", передает "Пятый канал".

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