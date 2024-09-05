"Живи!": Волочкова встала на колени перед тяжелобольным отцом

Балерина следит за состоянием любимого мужчины

Анастасия Волочкова души не чает в своем отце Юрии Волочкове. Он чемпион СССР в мужском парном разряде по настольному теннису 1983 года, а также был тренером по легкой атлетике в спортшколе. Одно время казалось, что Анастасия пойдет по стопам отца, однако она стала мечтать о балете с тех пор, как увидела спектакль "Щелкунчик".

Не раз в своих интервью артистка утверждала, что смогла пройти через множество препятствий, чтобы стать известной балериной. Ведь с самого начала ей говорили, что у нее нет ни данных, ни растяжки, однако Волочкова проводила часы и дни за занятиями, чтобы добиться своей цели.

В итоге ее мечта исполнилась. И пусть сейчас Анастасия Волочкова уже дает исключительно благотворительные балетные концерты, она не забывает регулярно поддерживать форму. А в свободное от работы время артистка приезжает в Санкт-Петербург, чтобы посетить отца. Юрий Волочков уже несколько лет как частично парализован после инсульта.

"Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком", - написала Анастасия под свежей фотографией, которую опубликовала в своем телеграм-канале.

На снимке артистка позирует с отцом, сидящим в инвалидном кресле. Отметим, что за мужчиной постоянно приглядывают, навещает его не только дочь, но и бывшая жена Тамара, мать Анастасии Волочковой. Несмотря на развод, экс-супруги сумели сохранить человеческие отношения и неизменно воссоединяются в честь дня рождения Юрия.

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