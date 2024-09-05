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Арестовано имущество экс-замминистра обороны Павла Попова

18:17
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Об этом сообщил Следственный комитет России

Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, которыми владеет бывший заместитель министра обороны генерал Павел Попов, сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

Это сделано в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

Напомним, Павел Попов был задержан в четверг, 29 августа. В отношении бывшего замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что экс-замминистра в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Суд арестовал бывшего замминистра на два месяца. Под стражей он пробудет до 29 октября.

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