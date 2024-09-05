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Медведев потребовал от детей мигрантов выучить русский язык

18:42
  • четверг
  • 05 сентября 2024

В противном случае не нужно пускать их в учебные заведения, считает он

Дмитрий Медведев пообщался с журналистами. Он затронул много разных тем, в том числе и вопросы, касающиеся мигрантов. Заместитель председателя Совета безопасности России высказал мнение, что необходимо постепенно и без хамства заставить детей мигрантов выучить русский язык.

"Что, на мой взгляд, нужно сделать - я сторонник этого - применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам: если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью? И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски", - категорично заявил Медведев в беседе с журналистами ТАСС.

К слову, из России за семь месяцев 2024 года было выдворено на 53,2% мигрантов больше, чем за аналогичный период предшествовавшего года. Российские власти ранее обсудили создание специального реестра контролируемых лиц. Он будет содержать сведения о приезжих, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы, а также о мигрантах, совершивших административные правонарушения и подлежащих депортации из России.

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