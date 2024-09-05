К Земле летит астероид размером с два футбольных поля

Он гораздо больше небесных тел, которые обычно приближаются к нашей планете

Полутораметровый метеорит влетел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами. Скорость падения составила 17 километров в секунду. Ученые обнаружили астероид заранее и следили за ним. Такое событие не редкость: на Землю выпадают десятки тысяч тонн метеоритного вещества в год. Вот, например, южноафриканские специалисты представляют фрагмент небесного тела размером с мотоцикл. Там же в ЮАР 25 августа жители одной из провинций увидели в небе яркие полосы света и даже слышали звуки взрыва. Фрагмент метеорита весом менее 90 граммов и диаметром 5 сантиметров обнаружила девятилетняя Элиз дю Туа, которая в этот момент гуляла во дворе своего дома.

"Я услышала грохот и потом увидела, как этот камень падает с неба. Я подошла, чтобы подобрать его, и он все еще был тёплым. Как чашка горячего чая", - рассказала девочка.

Сейчас ученые следят за действительно огромным астероидом размером с два футбольных поля. По сообщениям NASA, он пролетит 15 сентября на расстоянии около 900 тысяч километров от нашей планеты. Это примерно в 2,5 раза больше расстояния между Землей и Луной. Скорость астероида - более 40 тысяч километров в час. Однако даже небольшое отклонение от траектории не несет опасности для Земли, говорят специалисты. При этом пристально наблюдают за такими небесными телами.

"Такие тела - их порядка 40 тысяч обнаружено - будут пролетать мимо Земли. Вероятность того, что мы столкнемся с астероидом, очень мала, но те катастрофические последствия, которые несут столкновения с астероидом, очень серьезны, потому, умножая на маленькую вероятность, угроза вполне реальна, и к этому надо относиться серьезно", - отметил Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН.

Благодаря современным средствам наблюдения сегодня астероиды можно обнаружить заранее. В случае угрозы для Земли специалисты смогут отклонить небесное тело от траектории, а при необходимости - разрушить его.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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