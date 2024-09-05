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Почему пропала актриса Паулина Андреева: заговорил врач

19:20
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Специалист рассказал о лечении актрисы

Паулина Андреева считается одной из самых привлекательных актрис в отечественном шоу-бизнесе. Ее пару с продюсером Федором Бондарчуком по праву называют красивой и гармоничной. При этом Паулина ведет достаточно закрытый образ жизни. Актриса редко появляется в свете. Она почти не посещает мероприятия, не дает интервью.

А в последнее время Паулина и вовсе пропала со всех радаров. Что касается ее супруга Федора Бондарчука, то он если и появляется на публике, обычно позирует журналистам в гордом одиночестве или в компании коллег. Причем особо наблюдательные фанаты в Сети однажды даже умудрились разглядеть у него отсутствие обручального кольца на том самом пальце.

В результате сейчас муссируются слухи о проблемах в личной жизни продюсера и Паулины Андреевой. Поговаривают, что в этом может быть причина ухода актрисы в тень. Однако ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская назвала другую причину пропажи Андреевой. По ее словам, все дело в продолжительном лечении актрисы. Речь идет о брекет-системе, которую начала носить Паулина. Лечение это долгое и может длиться годами.

"Паулина доказала, что истинная уверенность заключается не в безукоризненной внешности, а в способности оставаться собой, несмотря на изменения внешнего облика. Кинокарьеру актрисе пришлось на время приостановить, однако от творческой деятельности в театре она не отказалась", - заявила врач порталу "Страсти".

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