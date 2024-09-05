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Николаю Баскову пообещали встречу с сыном

19:45
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Певец не видел наследника много лет

Николай Басков был женат лишь раз. В 2001 году он сочетался браком с дочкой своего продюсера Бориса Шпигеля Светланой. В 2006 году она родила "золотому голосу России" сына Бронислава. Но в 2008 году супруги оформили развод. Причем разошлись Светлана и Николай настолько плохо, что с тех пор сына своего певец не видел.

Говорят, бывшая жена была очень обижена на Баскова, поэтому предприняла все попытки оградить наследника от артиста. Чтобы уж наверняка Николай не встретился с Брониславом, Светлана даже покинула Россию.

Сейчас единственному наследнику "натурального блондина" исполнилось 18 лет. Говорят, у повзрослевшего Бронислава так и не появилось желания увидеться с отцом. Таролог Алексей Гришин высказал мнение, что всему виной внушение близких.

"Да, Басков переживает, скучает, общаться хочет, но не дают. Сыну внушили, что отец - нерукопожатная личность, ему навязали обиду на отца", - заявил экстрасенс.

При этом он высказал уверенность, что в будущем все изменится. По его словам, Николай Басков воссоединится с сыном, причем случится это по инициативе Бронислава, передает "7 Дней".

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