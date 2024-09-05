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Певец Феликс Царикати встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

20:05
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Артист дал концерт перед военнослужащими

Заслуженный артист России Феликс Царикати посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, исполнил несколько песен и пожелал военнослужащим вернуться домой с победой.

"Я с огромным восхищением отношусь к вашему решению, потому что нашу Родину надо защищать. Всю жизнь нашему русскому человеку приходится отвоевывать нашу родную землю. Она у нас самая лучшая, самая гостеприимная, самая богатая. Удачи вам всем, ребята!" - обратился к военным Царикати.

Ранее пункт посетил артисты Александр Буйнов и Ирина Дубцова. Певица отметила произошедшие в лучшую сторону изменения. Она также поблагодарила добровольцев и пожелала им вернуться с победой. Кроме того отметились в Едином пункте отбора на военную службу в Москве бывший спортсмен Николай Валуев, скрипач Петр Лундстрем, солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru. Кроме того дополнительную консультацию можно получить по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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Феликс Царикати посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Феликс Царикати посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
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